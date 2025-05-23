Бокс с посикунчиками, окноналичник, подвеска-лось: рассказываем, какие сувениры из Пермского края назвали лучшими в 2025 году

Лучшим гастрономическим сувениром назван подарочный набор «Пасик бокс» от семьи Субботиных, второе место получил «Пермский коралл в шоколаде» от Максима Чугайнова, третье — конфеты «Радости детства» по рецептам 1952 года от «Конфектории».

В номинации «Сувенир-посуда» победу одержала керамист Ольга Захарова с «Коми-Пермяцкой утварью». Вторые и третьи места у «Пермского звериного стиля»: это керамическая кружка авторства Виталия Чернова и подстаканник из натуральной кожи от Ксении Лунеговой.