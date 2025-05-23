Бокс с посикунчиками, окноналичник, подвеска-лось: рассказываем, какие сувениры из Пермского края назвали лучшими в 2025 году

Определена лучшая сувенирная продукция Пермского края в 2025 году. На конкурс «Пермский сувенир» представили больше 150 работ в семи номинациях: посуда, аксессуар, VIP, гастрономический, игрушка, этнографический, промо, рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края.
Лучшим гастрономическим сувениром назван подарочный набор «Пасик бокс» от семьи Субботиных, второе место получил «Пермский коралл в шоколаде» от Максима Чугайнова, третье — конфеты «Радости детства» по рецептам 1952 года от «Конфектории».
В номинации «Сувенир-посуда» победу одержала керамист Ольга Захарова с «Коми-Пермяцкой утварью». Вторые и третьи места у «Пермского звериного стиля»: это керамическая кружка авторства Виталия Чернова и подстаканник из натуральной кожи от Ксении Лунеговой.
Лучшим VIP-сувениром стала монета «Пермская кухня» номиналом 100 червонцев пермского ресторатора Алексея Субботина. Также первое место досталось ювелирной компании «СЕРЕБРОНИКА» с коллекцией мемуарных орденов «PERMСКИЙ ПЕРИОД». Второе место получил горшок из натурального пчелиного воска с медом Kasnik Ma от чердынской семьи северных пчеловодов Глебовых, третье — столовый набор для сервировки с вышивкой в стиле пермского звериного стиля от Ирины Ежовой.
Главным сувениром-аксессуаром признали керамические подвески «Пермский лось» от Ольги Захаровой. Второе место у «Усолья Камского» (Ирина Резник) и набора почтовых открыток «Камни. Пермский край» (Александр Садыков), третье — брошь-подвеска «Сайгатушка» (Елена Эминова) и металлический значок «Медведь в жертвенной позе» (Юлия Низамова).
В номинации «Сувенир-игрушка» победителем признана настольная игра «Легенды земли Пермской» (Николай Веселов, Александра Григорьева). Второе и третье место получили игрушки «Пермская пробежка» (Ольга Гончарова-Тверская) и «Во глубине соленых вод» (Ирина Рудик). Лучшим этнографическим сувениром стал гипноглиф «Пермский медведь» от Бориса Мокрополова. Также отметили модель-миниатюру «Окноналичник г. Перми» Михаила Аликина и коллекция миниатюр народных кукол «Национальности Пермского края» Ирины Турбиной.
Промо-сувениром года выбрали «Сокровища Оханска» от оханской мастерицы Риммы Гильмановой. Второе место у коллекции банных товаров с хвоей пихты «ДУХ ТАЙГИ» с коми-пермяцкими орнаментами, третье — капсульной коллекции «Дождь. И че?» (Александра Кузнецова). В этом году был специальный приз — «Сувенир 80-летия Победы». Его вручили Римме Гильмановой за варежки «Помню, горжусь!» с вышивкой, посвященным ключевым событиям Великой Отечественной войны.
Несколько работ были отмечены как лучшие сувениры, посвященные столетию Коми-Пермяцкого округа. Среди них: серия авторских магнитов с ручной вышивкой крестиком в этническом стиле «Гороскоп по древнему коми промысловому календарю» и чокер (Евгения Щапова), а также текстильная кукла «Хозяюшка» от Ольги Поповой. Выбрали и сувенир в честь статуса «Пермь — молодежная столица России»: им стала серия иллюстрированных платков «ПИПл» от Елены Щербаковой, на них изображены различные истории о Перми и Пермском крае.
Специальный приз «Оригинальная коллекция» получила инклюзивная мастерская «Будетляне» за сувенирную линейку «Мой Пермский период». Она посвящена пермским звероящерам и включает стикеры, открытки, настенный перекидной календарь, брошки, магниты и мягкие игрушки, деревянные игрушки.
Кстати! В этой подборке мы рассказывали о гастрономических сувенирах из Пермского края.
Информационный обзор редакции.
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