Золотые посикунчики планируют подавать в пермском кафе

В меню кафе появятся золотые посикунчики. Начинка — мраморная говядина вагю, а сверху блюдо покрыто 24-каратным сусальным съедобным золотом. «За таким внешним блеском есть идея — объединить элитные ингредиенты с традиционной уральской подачей», — поделился Алексей Субботин. Каждому, кто заказывает золотой посикунчик, в кафе планируют вручать кубок из мрамора, добытого в Пермском крае, и увенчанный фигурой известного местного блюда.

В рамках проекта «Посикунчики как искусство» Алексей Субботин превратил посикунчик в двух персонажей — братьев Посик и Унчик. Также ресторатор намерен запустить «Пасик боксы»: в них собраны 24 посикунчика с разными начинками.

Недавно мы рассказывали о благотворительной акции «Сначала — десерт!»: к ней присоединились 20 кафе и кондитерских Перми.

Информационный обзор редакции.