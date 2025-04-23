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Золотые посикунчики планируют подавать в пермском кафе

Пермский ресторатор, владелец кафе «Пермская кухня» Алексей Субботин анонсировал запуск проекта «Посикунчики как искусство». Редакция «Прм.Собака.ru» побывала на презентации.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

В меню кафе появятся золотые посикунчики. Начинка — мраморная говядина вагю, а сверху блюдо покрыто 24-каратным сусальным съедобным золотом. «За таким внешним блеском есть идея — объединить элитные ингредиенты с традиционной уральской подачей», — поделился Алексей Субботин. Каждому, кто заказывает золотой посикунчик, в кафе планируют вручать кубок из мрамора, добытого в Пермском крае, и увенчанный фигурой известного местного блюда.

В рамках проекта «Посикунчики как искусство» Алексей Субботин превратил посикунчик в двух персонажей — братьев Посик и Унчик. Также ресторатор намерен запустить «Пасик боксы»: в них собраны 24 посикунчика с разными начинками.

Недавно мы рассказывали о благотворительной акции «Сначала — десерт!»: к ней присоединились 20 кафе и кондитерских Перми.

Информационный обзор редакции.

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