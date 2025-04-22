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В летнем расписании пермского аэропорта заявлены 23 прямых направления

Пермский аэропорт «Большое Савино» перешел на летнее расписание. В пресс-службе рассказали, что в этом сезоне будет доступно 23 прямых направления. 16 рейсов в расписании аэропорта внутренние, пять осуществляются в страны СНГ и еще два в страны дальнего зарубежья.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Самое популярное направление — Москва. В сутки в столицу летают от 8 до 9 рейсов авиакомпаний «Победа» и «Аэрофлот». Маршрут в Санкт-Петербург обслуживают «Победа», «Россия», Smartavia: самолеты летают 2-3 раза в сутки.

Из Перми в Сочи напрямую перевозят шесть авиакомпаний: «Икар», Ural Airlines, Smartavia, «Россия», Nordwind Airlines, «Победа». Также есть рейсы до Махачкалы («Азимут», Nordwind Airlines с мая по октябрь) и Минеральных вод («Азимут»). В аэропорту рассказали, что по-прежнему доступны прямые перелеты в Казань, Калининград, Когалым, Новосибирск, Норильск, Самару, Сургут, Тюмень, Усинск, Нижневартовск и Новый Уренгой.

Что касается международных направлений, то напрямую можно улететь из Перми можно улететь в Анталью (Azur Air, Pegasus Airline, Ural Airlines) и Шарм-Эш-Шейх (Ural Airlines, Al Masria Universal Airlines). С апреля авиакомпания «Икар» возобновила полеты в Минск. Также среди регулярных международных направлений пермского аэропорта – Азербайджан, Армения, Узбекистан.

Информационный обзор реакции.

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