Туристов попросили пока не сплавляться по реке Вильва

По данным пресс-службы ведомства, уровень воды в реке Вильва поднялся. Из-за этого сплав под временным мостом на 142 км дороги Кунгур-Соликамск в Чусовском городском округе невозможен.

Недавно появилась карта водных маршрутов Пермского края с указанием потенциально опасных мест: на ней обозначены пороги, поваленные деревья и не только.