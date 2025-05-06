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Туристов попросили пока не сплавляться по реке Вильва

Туристов в Пермском крае попросили не сплавляться по реке Вильва после ее слияния с Вижаем. Предупреждение опубликовали в телеграм-канале министерства транспорта.

Пресс-служба министерства туризма Пермского края

По данным пресс-службы ведомства, уровень воды в реке Вильва поднялся. Из-за этого сплав под временным мостом на 142 км дороги Кунгур-Соликамск в Чусовском городском округе невозможен.

Недавно появилась карта водных маршрутов Пермского края с указанием потенциально опасных мест: на ней обозначены пороги, поваленные деревья и не только.

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