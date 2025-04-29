Пермский аэропорт возобновил работу после закрытия из-за сильнейшего снегопада

В пресс-службе аэропорта рассказали, что первый рейс, который вылетел после ограничений из-за снегопада, — 5739 по маршруту Пермь — Анталья. Судя по онлайн-табло, несколько рейсов из Перми, в частности, в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минск, задерживаются, еще часть — отменены.

Напомним, Большое Савино закрыли 28 апреля в 12:00 из-за метеоусловий: в районе пермского аэропорта была плохая видимость. Затем ограничения несколько раз продляли.