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Пермский аэропорт возобновил работу после закрытия из-за сильнейшего снегопада

Аэропорт Большое Савино вновь работает в штатном режиме. Прием и отправку воздушных судов возобновили с 05:45.

Международный аэропорт Пермь (Большое Савино)/Telegram

В пресс-службе аэропорта рассказали, что первый рейс, который вылетел после ограничений из-за снегопада, — 5739 по маршруту Пермь — Анталья. Судя по онлайн-табло, несколько рейсов из Перми, в частности, в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минск, задерживаются, еще часть — отменены.

Напомним, Большое Савино закрыли 28 апреля в 12:00 из-за метеоусловий: в районе пермского аэропорта была плохая видимость. Затем ограничения несколько раз продляли.

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