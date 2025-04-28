Аэропорт Большое Савино закрыли из-за снегопада

Из-за временного закрытия некоторые рейсы переносятся на другое время, в частности, из Москвы и в Сочи.

Метеостанция аэропорта Большое Савино отмечает снижение видимости до 400 м. По данным ГИС-центра ПГНИУ, это соответствует минимальному показателю при предыдущем подобном снегопаде 8 октября 2015 г и указывает на то, что интенсивность осадков приблизилась к пику.

Напомним, Пермский край 28 апреля накрыли сильные снегопады, которые продлятся несколько дней. В нескольких районах объявлено штормовое предупреждение.