18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

За 36 часов в Пермском крае может выпасть 70-120 процентов месячной нормы осадков

Последние дни апреля в Пермском крае ожидаются холодными и с большим количеством осадков. По данным Пермского ЦГМС, за ближайшие 36 часов на юге и востоке региона может выпасть 20-45 мм осадков, в основном в виде снега, и это 70-120% от месячной нормы. За эти дни снежный покров вырастет до 10-20 см.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

В понедельник, 28 апреля, и во вторник, 29 апреля, будет холодно, около 0…+5ºС днем. Ожидается усиление ветра до 15-17 м/с. Объявлено штормовое предупреждение в Губахинском, Гремячинском, Горнозаводском, Лысьвенском, Чусовском, Березовском, Кишертском, Суксунском, Кунгурском, Октябрьском, Ординском, Уинском, Чернушинском районах: очень сильный снегопад (20 мм за 12 ч), гололедно-изморозевое отложение, ухудшение видимости.

По прогнозам, среда, 30 апреля, будет прохладной, но с небольшими и умеренными осадками. В основном это дожди, на востоке еще и с мокрым снегом.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: