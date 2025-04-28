За 36 часов в Пермском крае может выпасть 70-120 процентов месячной нормы осадков

В понедельник, 28 апреля, и во вторник, 29 апреля, будет холодно, около 0…+5ºС днем. Ожидается усиление ветра до 15-17 м/с. Объявлено штормовое предупреждение в Губахинском, Гремячинском, Горнозаводском, Лысьвенском, Чусовском, Березовском, Кишертском, Суксунском, Кунгурском, Октябрьском, Ординском, Уинском, Чернушинском районах: очень сильный снегопад (20 мм за 12 ч), гололедно-изморозевое отложение, ухудшение видимости.

По прогнозам, среда, 30 апреля, будет прохладной, но с небольшими и умеренными осадками. В основном это дожди, на востоке еще и с мокрым снегом.