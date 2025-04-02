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Путешествия

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Чартеры в Турцию планирует запустить еще одна авиакомпания

Еще одна авиакомпания намерена летать из Перми в Турцию. В расписании аэропорта Большое Савино появились чартерные рейсы туроператора Sunmar («дочерняя компания» Coral).

Unsplash/Philip Myrtorp

Полеты в Анталью с 27 апреля запустит турецкая авиакомпания Pegasus Airlines. Программа рассчитана до 26 октября. Отметим, что чартерные рейсы из Перми в Анталью также будут осуществлять Azur Air и «Уральские авиалинии». Их летная программа также рассчитана до конца октября.

Недавно мы рассказывали о том, что в мае планируют запустить прямые рейсы в столицу Узбекистана.

Информационный обзор редакции.

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