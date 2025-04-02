Прямой рейс до Ташкента собираются запустить в середине мая

Планируется, что рейсы в столицу Узбекистана будут осуществлять на самолетах CRJ 200, которые вмещают 50 пассажиров. Как сообщает «Коммерсант», перевозчик намерен выполнять один рейс в неделю.

Летная программа планируется с 12 мая по 28 августа, она будет несубсидируемой. Ожидается, что рейс из Перми до Ташкента будет ориентирован как на туристов, так и на мигрирующих граждан Узбекистана.

Отметим, что из Перми есть один рейс в Узбекистан — полеты в Наманган осуществляет авиакомпания «Узбекские авиалинии».

Информационный обзор редакции.