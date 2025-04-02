Полюдов камень закрыли для посещений: но это временно

Доступ на Полюдов камень закрыт до начала навигации. «Для того чтобы добраться до Полюда, расположенного на правом берегу Вишеры,необходимо пересечь реку. В связи с приближающимся ледоходом сделать это будет невозможно, следовательно, добраться до Полюдова камня тоже», — объяснили в Дирекции ООПТ Пермского края.

Напомним, посещение Полюдова камня, а также других природных парков Пермского края с 2023 года стало платным. В этом году туристический сбор повысили до 150 рублей.