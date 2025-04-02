18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

Поделиться:

Полюдов камень закрыли для посещений: но это временно

В Пермском крае закрыли для посещения одно из самых популярных туристических мест — Полюдов камень. Но это временные меры.

Дирекция ООПТ Пермского края/ВКонтакте

Доступ на Полюдов камень закрыт до начала навигации. «Для того чтобы добраться до Полюда, расположенного на правом берегу Вишеры,необходимо пересечь реку. В связи с приближающимся ледоходом сделать это будет невозможно, следовательно, добраться до Полюдова камня тоже», — объяснили в Дирекции ООПТ Пермского края.

Напомним, посещение Полюдова камня, а также других природных парков Пермского края с 2023 года стало платным. В этом году туристический сбор повысили до 150 рублей.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: