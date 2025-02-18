В Пермском крае повысятся цены на посещение природных парков

С 24 февраля в Пермском крае изменится стоимость посещения особо охраняемых природных территорий. Дирекция ООПТ сообщает о повышении платы с 100 до 150 рублей, что связано с изменением прожиточного минимума трудоспособного населения РФ на 2025 год.
Нововведения коснутся сразу пяти территорий региона: трех природных парков — «Полюд (Полюдов камень)», «Колчимский (Помяненный) камень» и «Пермский», а также охраняемого ландшафта «Кваркуш» и геологического памятника природы «Ординская пещера».
Средства, собранные от посещения природных парков, будут направлены на их содержание, благоустройство и развитие инфраструктуры. Согласно прогнозам, в период с 2025 по 2027 годы ежегодный сбор должен составлять не менее 5,5 миллионов рублей.
Ранее мы рассказывали, что в Кунгурском районе, рядом с камнем Ермак и Кунгурской ледяной пещерой, построят круглогодичный парк-отель «Песчанка».
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