Прямые рейсы до Антальи запустят в конце мая

Как рассказали в пресс-службе министерства транспорта Пермского края, первый рейс на турецкий курорт запланирован 20 мая. Полеты будут проходить на Airbus A321.

Прямые рейсы Пермь — Анталья в этом году запустили 12 февраля. Перевозчик — авиакомпания «Южный ветер» — планирует, что полеты продлятся до конца марта. Также до января 2026 года будут действовать чартерные рейсы до Антальи.