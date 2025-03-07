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Прямые рейсы до Антальи запустят в конце мая

В конце весны появится прямой рейс в Турцию. Из Перми в Анталью начнет летать авиакомпания «Уральские авиалинии».

Shutterstock

Как рассказали в пресс-службе министерства транспорта Пермского края, первый рейс на турецкий курорт запланирован 20 мая. Полеты будут проходить на Airbus A321.

Прямые рейсы Пермь — Анталья в этом году запустили 12 февраля. Перевозчик — авиакомпания «Южный ветер» — планирует, что полеты продлятся до конца марта. Также до января 2026 года будут действовать чартерные рейсы до Антальи.

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