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Пермь попала в топ-10 самых гостеприимных городов-миллионников

Жители Перми стали более гостеприимными. К такому выводу пришли аналитики сервиса SuperJob, узнавшие об отношении жителей городов-миллионников к увеличению туристического потока.

Пресс-служба администрации Перми
Пресс-служба администрации Перми

Больше всего ему обрадуются в Волгограде, Омске, Уфе — так ответили от 68% до 64% опрошенных в этих миллионниках. Чуть больше половины (58%) жителей Перми хотели бы, чтобы регион посещало больше туристов.

Авторы исследования говорят, что Пермь заметно улучшила позиции гостеприимства по сравнению с 2021 годом. Еще несколько лет назад 30% жителей ответили, что были бы рады туристам.

Недавно мы рассказывали, что Пермский край попал в топ-30 регионов по туристической привлекательности

Информационный обзор редакции.

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