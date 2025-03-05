Пермь попала в топ-10 самых гостеприимных городов-миллионников

Больше всего ему обрадуются в Волгограде, Омске, Уфе — так ответили от 68% до 64% опрошенных в этих миллионниках. Чуть больше половины (58%) жителей Перми хотели бы, чтобы регион посещало больше туристов.

Авторы исследования говорят, что Пермь заметно улучшила позиции гостеприимства по сравнению с 2021 годом. Еще несколько лет назад 30% жителей ответили, что были бы рады туристам.

Недавно мы рассказывали, что Пермский край попал в топ-30 регионов по туристической привлекательности

Информационный обзор редакции.