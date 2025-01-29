Пермский край попал в топ-30 регионов по туристической привлекательности

Туристическую привлекательность Пермского края оценили в 92,2 балла. С этим результатом регион занял 23-е место. В пятерке лидеров — Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Крым.

Регионы оценивали по 16 критериям, сообщает пресс-служба министерства туризма. Среди них — количество объектов культурного наследия, а также число поисковых запросов по теме отдыха в регионе, траты туристов на проживание. Составители рейтинга — журнал «Отдых» и центр информационных коммуникаций «Рейтинг» — смотрели также на вклад туризма в федеральный бюджет, развитие санаторно-курортной отрасли, уровень преступности.

Ранее мы публиковали результаты другого исследования, в котором Пермский край находится ТОП-20 по индексу туристической привлекательности.

Информационный обзор редакции.