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Пермский край попал в топ-30 регионов по туристической привлекательности

Пермский край попал в «золотую» группу рейтинга туристической привлекательности. В него вошли российские регионы, занявшие с 1 по 30 места. Как отметили авторы исследования, традиционно в лидерах находятся экономически развитые регионы.

Пресс-служба министерства туризма Пермского края

Туристическую привлекательность Пермского края оценили в 92,2 балла. С этим результатом регион занял 23-е место. В пятерке лидеров — Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Крым.

Регионы оценивали по 16 критериям, сообщает пресс-служба министерства туризма. Среди них — количество объектов культурного наследия, а также число поисковых запросов по теме отдыха в регионе, траты туристов на проживание. Составители рейтинга — журнал «Отдых» и центр информационных коммуникаций «Рейтинг» — смотрели также на вклад туризма в федеральный бюджет, развитие санаторно-курортной отрасли, уровень преступности.

Ранее мы публиковали результаты другого исследования, в котором Пермский край находится ТОП-20 по индексу туристической привлекательности.

Информационный обзор редакции.

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