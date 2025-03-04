Тесты покажут: поезд Москва — Пекин, ходивший через Пермь, может вернуться

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на РЖД, в составе поезда 12 вагонов китайского производства. Ранее они не использовались в России. После тестовой поездки будет принято решение о возможности эксплуатации этого подвижного состава на инфраструктуре РЖД, а также о курсировании поезда на регулярной основе.

Напомним, поезд между столицами Советского союза и Китая запустили в 1954 году. Он ходил два раза в неделю с Ярославского вокзала: маршрут составлял почти 9 тыс. км, время в пути занимало около шести суток. Поезд останавливался в Нижнем Новгороде, Кирове, Перми, Екатеринбурге, Тюмени, Омске, Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ, Чите и Харбине.

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Информационный обзор редакции.