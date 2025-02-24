Дрейф в холодной воде: на Голубом озере запустили айс-флоатинг

Впервые в России айс-флоатинг появился в Мурманской области: дрейфовать туристов отправляли в Баренцевом и Белом морях, Кандалакшском заливе, на Поморье. А недавно такое же развлечение запустили и на Байкале. В Пермском крае местом для айс-флоатинга выбрали Голубое озеро — оно считается одним из самых глубоких в регионе (56 метров). Свое название оно получило благодаря цвету воды, который получается благодаря высокому содержанию известняка.

«Под костюм надевается обычная одежда, каждый турист плавает "на привязи", на специальном прикрепленном тросе, для обеспечения безопасности», — рассказала один из организаторов айс-флоатинга Оксана Трапезникова.

Недавно мы рассказывали о том, что рядом с Кунгурской пещерой появится круглогодичный парк-отель.

Официальное сообщение пресс-службы министерства туризма Пермского края.