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Путешествия

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Рядом с Кунгурской пещерой появится круглогодичный парк-отель

В Кунгурском районе, рядом с камнем Ермак и Кунгурской ледяной пещерой, построят круглогодичный парк-отель «Песчанка», сообщает информационное агентство «Текст». Туристический комплекс будет включать: входную группу, веревочный парк, веревочный мост, дома в скандинавском стиле, детскую площадку, беседку, причал, пляж, костровище, танцпол, баню, ресепшен и парковку. Один из домов уже готов.

unsplash.com

На въезде в поселок Усьва в Губахинском округе появится частный Туристский информационный центр. На территории комплекса расположатся визит-центр с сувенирной лавкой и кафе, модульная гостиница, парковка и теплый туалет. Строительство комплекса уже стартовало.

Ранее мы сообщали, что в 2025 году Пермский край примет фестиваль этнографических автопутешествий «Кочующий Красный Слон» (0+). По словам организаторов, в числе локаций будет в том числе и Кунгурская ледяная пещера. 

Информационный обзор редакции

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