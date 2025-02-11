Рядом с Кунгурской пещерой появится круглогодичный парк-отель

На въезде в поселок Усьва в Губахинском округе появится частный Туристский информационный центр. На территории комплекса расположатся визит-центр с сувенирной лавкой и кафе, модульная гостиница, парковка и теплый туалет. Строительство комплекса уже стартовало.

Ранее мы сообщали, что в 2025 году Пермский край примет фестиваль этнографических автопутешествий «Кочующий Красный Слон» (0+). По словам организаторов, в числе локаций будет в том числе и Кунгурская ледяная пещера.

Информационный обзор редакции