18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

Поделиться:

«Кочующий Красный Слон»: летом в Пермском крае пройдет фестиваль, посвященный автопутешествиям

В 2025 году Пермский край примет фестиваль этнографических автопутешествий «Кочующий Красный Слон». Он пройдет во второй раз и соберет автопутешественников со всей страны. Впервые фестиваль принимал Башкортостан.

Андрей Чунтомов

Как рассказали в министерстве туризма, «Кочующий Красный Слон» будет проходить с 12 по 14 июня. Фестиваль будет включать в себя внедорожное приключение с различными маршрутами, этнографическую программу, знакомящую с традициями Пермского края и историей народов, населяющих регион. Также в программе мастер-классы по этнографии, ремеслам и гастрономии, лекции от опытных путешественников России.

По словам организаторов, в числе локаций — Кунгурская ледяная пещера, Белогорский монастырь, Молёбка, Усьвинские столбы, Полюд, Ветлан, музей «Пермь-36».

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: