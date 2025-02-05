«Кочующий Красный Слон»: летом в Пермском крае пройдет фестиваль, посвященный автопутешествиям

Как рассказали в министерстве туризма, «Кочующий Красный Слон» будет проходить с 12 по 14 июня. Фестиваль будет включать в себя внедорожное приключение с различными маршрутами, этнографическую программу, знакомящую с традициями Пермского края и историей народов, населяющих регион. Также в программе мастер-классы по этнографии, ремеслам и гастрономии, лекции от опытных путешественников России.

По словам организаторов, в числе локаций — Кунгурская ледяная пещера, Белогорский монастырь, Молёбка, Усьвинские столбы, Полюд, Ветлан, музей «Пермь-36».

Информационный обзор редакции.