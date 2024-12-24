Пермский край попал в ТОП-20 по индексу туристической привлекательности

Пермский край попал на 14-ю строчку рейтинга с индексом 0,37. Такой же результат у Нижегородской, Оренбургской, Иркутской областей, республик Удмуртия, Чувашия, Северная Осетия – Алания, Коми, а также у Приморского края. Среди Приволжского федерального округа Пермский край занимает пятое место. Вместе с ним на этой строчке расположились еще четыре региона.

В топ-5 вошли: Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Московская область, Свердловская область.