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Пермский край попал в ТОП-20 по индексу туристической привлекательности

Пермский край попал в двадцатку регионов по индексу туристической привлекательности 2024 года. Специалисты учитывали масштабы индустрии и интенсивность туристского потока, инфраструктуру и ресурсную обеспеченность, доступность отдыха в регионах и безопасность, рассказали в пресс-службе министерства туризма.

Пресс-служба министерства туризма Пермского края

Пермский край попал на 14-ю строчку рейтинга с индексом 0,37. Такой же результат у Нижегородской, Оренбургской, Иркутской областей, республик Удмуртия, Чувашия, Северная Осетия – Алания, Коми, а также у Приморского края.  Среди Приволжского федерального округа Пермский край занимает пятое место. Вместе с ним на этой строчке расположились еще четыре региона.

В топ-5 вошли: Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Московская область, Свердловская область.

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