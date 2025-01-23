Оранжевый мишка в национальном костюме стал новым туристическим сувениром Коми-Пермяцкого округа

Как рассказали в пресс-службе министерства туризма, медведи были разработаны совместно с проектом «Пермский Плюшевый». Специально для Коми-Пермяцкого округа выбрали оранжевый цвет. Он символизирует солнце, которое имеет важное значение в мифологии коми-пермяков, и представляет медведя, ассоциирующегося с весенне-летней половиной года. Возможно поэтому среди коми-пермяков много рыжеволосых людей.

Туристический сувенир назвали «Шондi-Ош», что с языка коми-пермяков так и переводится — солнечный медведь. Плюшевого косолапого выпустили в формате кукол, брелоков и брошей.

2025 год в Пермском крае посвящен 100-летию Коми-Пермяцкого округа. В честь знаменательной даты в туристическом информационном центре «Басок Парма» появится фирменный кофе с необычным вкусом, тематический десерт и новая линейка гастрономических сувениров.

Официальное сообщение пресс-службы министерства туризма Пермского края.