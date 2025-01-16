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«Усатый» рейс: в аэропорту рассказали, каких животных перевозили пассажиры самолетов

В пресс-службе пермского аэропорта рассказали, каких необычных животных перевозили пассажиры в 2024 году. Таких было немного — около десяти разных видов.

Пресс-служба Большого Савино

Разумеется, «усатыми» пассажирами были в основном кошки и собаки. Некоторых четвероногих питомцев можно брать с собой в салон самолета, нужно только уточнить правила перевозки у авиакомпании.

Другие звери и птицы, в том числе кошки и собаки, могут лететь только в специальном отсеке в клетках. За прошлый год через Большое Савино перевезли цапель для Пермского зоопарка, мальков промысловых рыб, икру для разведения рыб, лабораторных мышей, шмелей, пауков, аквариумных рыбок.

Кстати! Недавно мы рассказывали о необычных и популярных вещах, которые забывали пассажиры Большого Савино в 2024 году.

Информационный обзор редакции.

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