«Усатый» рейс: в аэропорту рассказали, каких животных перевозили пассажиры самолетов

В пресс-службе пермского аэропорта рассказали, каких необычных животных перевозили пассажиры в 2024 году. Таких было немного — около десяти разных видов.
Разумеется, «усатыми» пассажирами были в основном кошки и собаки. Некоторых четвероногих питомцев можно брать с собой в салон самолета, нужно только уточнить правила перевозки у авиакомпании.
Другие звери и птицы, в том числе кошки и собаки, могут лететь только в специальном отсеке в клетках. За прошлый год через Большое Савино перевезли цапель для Пермского зоопарка, мальков промысловых рыб, икру для разведения рыб, лабораторных мышей, шмелей, пауков, аквариумных рыбок.
Кстати! Недавно мы рассказывали о необычных и популярных вещах, которые забывали пассажиры Большого Савино в 2024 году.
Информационный обзор редакции.
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