«Усатый» рейс: в аэропорту рассказали, каких животных перевозили пассажиры самолетов

Разумеется, «усатыми» пассажирами были в основном кошки и собаки. Некоторых четвероногих питомцев можно брать с собой в салон самолета, нужно только уточнить правила перевозки у авиакомпании.

Другие звери и птицы, в том числе кошки и собаки, могут лететь только в специальном отсеке в клетках. За прошлый год через Большое Савино перевезли цапель для Пермского зоопарка, мальков промысловых рыб, икру для разведения рыб, лабораторных мышей, шмелей, пауков, аквариумных рыбок.

Кстати! Недавно мы рассказывали о необычных и популярных вещах, которые забывали пассажиры Большого Савино в 2024 году.

Информационный обзор редакции.