В Большом Савино забыли бюст Сталина и кухонную плиту

В пермском аэропорту Большое Савино поделились интересной статистикой, которая посвящена забытым пассажирами вещам в 2024 году.
Всего было 1430 «потеряшек». В числе самых часто забываемых вещей вошли головные уборы, наушники и зарядные устройства, очки, подушки для путешествий, часы, ключи и телефоны.
Также в числе забытых вещей в пермском аэропорту в 2024 году оказались электрическая кухонная плита, бюст Сталина, зубные протезы, шпага и кубок. В пресс-службе Большого Савино пояснили: если вы что-то оставили в аэропорту, нужно обратиться в справочное бюро лично или по телефону.
Пассажиропоток пермского аэропорта в 2024 году составил более 1,95 млн человек.
Информационный обзор редакции.
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