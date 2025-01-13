В Большом Савино забыли бюст Сталина и кухонную плиту

Всего было 1430 «потеряшек». В числе самых часто забываемых вещей вошли головные уборы, наушники и зарядные устройства, очки, подушки для путешествий, часы, ключи и телефоны.

Также в числе забытых вещей в пермском аэропорту в 2024 году оказались электрическая кухонная плита, бюст Сталина, зубные протезы, шпага и кубок. В пресс-службе Большого Савино пояснили: если вы что-то оставили в аэропорту, нужно обратиться в справочное бюро лично или по телефону.

Пассажиропоток пермского аэропорта в 2024 году составил более 1,95 млн человек.

Информационный обзор редакции.