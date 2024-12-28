Команда пермских путешественников отправится в Новый год покорять Арктику

Перемещаться путешественники будут на двух тэколах — огромных вездеходах, которые можно встретить только на крайнем севере. Участники планируют посетить стойбище ненцев-оленеводов и заночевать в настоящем чуме, а также заехать в природный парк, чтобы посмотреть в естественных условиях на овцебыков. Этих уникальных животных можно встретить только на Ямале. Еще один пункт экспедиции — фактория — важный хозяйственный пункт в местах традиционного проживания оленеводов, предназначенный для реализации продуктов, оказания услуг связи.

«Будем ловить северное сияние, читать и разговаривать про Крайний север, слушать арктические истории водителей, фотографировать белых медведей и наслаждаться нетронутой суровой красотой Заполярья. А по прибытию на конечный путь нашего трипа — в Воркуту — сходим в баню и погуляем по угольной столице СССР с экскурсоводом», — рассказывают инициаторы путешествия.

Ранее мы рассказывали о том, что субсидируемые рейсы к Заполярью намерены оставить в 2025 году.

Официальное сообщение пресс-службы министерства туризма Пермского края.