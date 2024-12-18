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Субсидируемые рейсы к Заполярью намерены оставить в 2025 году

В 2025 году из Перми опять намерены запустить два субсидированных рейса к Заполярью — в Ямало-Ненецкий автономный округ и в республику Коми. По данным «Коммерсанта», Росавиация сейчас отбирает перевозчиков. Каждый из регионов софинансируют по 25% из своих бюджетов на такие полеты.

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Власти Пермского края планируют, что полетная программа из Перми в Нарьян-Мар и Усинск продолжит действовать. Средняя заполняемость рейсов на этих направлениях составляет 70%. Сейчас в Нарьян-Мар летает авиакомпания «РусЛайн» на пятидесятиместном CRJ-100/200. В Усинск возит «ЮВТ-Аэро» на аналогичных воздушных суднах.

Напомним, в 2025 году из Перми продолжится субсидируемая летная программа в столицу Беларуси.

Информационный обзор редакции.

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