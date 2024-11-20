В Большом Савино рассказали о переходе на зимнее расписание: куда улетать напрямую из Перми

Каждый день доступны вылеты в Москву авиакомпаниями «Аэрофлот» и «Победа». Семь рейсов прилетает в Шереметьево и один во Внуково. Полеты в Санкт-Петербург есть каждый день, их осуществляют «Россия» и «Победа». С 25 декабря по 11 января дополнительные рейсы появятся у Smartavia.

Два раза в неделю из Перми можно будет напрямую улететь в Казань, Самару, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Сургут и Нарьян-Мар, один раз — в Когалым и Тюмень. Рейсы в Новосибирск будут ежедневными.

Из Перми в Сочи в зимнем расписании Большого Савино есть десять рейсов в неделю: пять у «Победы», три у «Аэрофлота» и два у «Северного ветра»/«Икара». Зимняя программа пермского аэропорта включает прямые чартерные рейсы на Пхукет (Таиланд) и Гоа (Индия). Запланированы полеты в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх (Египет). В расписании есть по одному рейсу в неделю в страны СНГ — Баку (Азербайджан), Ереван (Армения) и Наманган (Узбекистан).

Информационный обзор редакции.