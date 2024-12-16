Еще одна авиакомпания запустит прямые рейсы в Махачкалу

Еще одна авиакомпания намерена запустить прямые рейсы из Перми в Дагестан. Программа включает полеты два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям.
Nordwind Airlines возобновит полеты с 1 мая, сообщает Business Class. Время в пути составит три часа, типа воздушного судна — Boeing 737-800. Планируется, что летная программа по маршруту Пермь — Махачкала будет действовать до конца сентября.
Сейчас из Перми в Дагестан можно улететь только авиакомпанией «Азимут». Субсидированные рейсы в расписании пермского аэропорта стоят до конца марта 2025 года.
Информационный обзор редакции.
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