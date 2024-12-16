18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

Поделиться:

Еще одна авиакомпания запустит прямые рейсы в Махачкалу

Еще одна авиакомпания намерена запустить прямые рейсы из Перми в Дагестан. Программа включает полеты два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям.

Unsplash

Nordwind Airlines возобновит полеты с 1 мая, сообщает Business Class. Время в пути составит три часа, типа воздушного судна — Boeing 737-800. Планируется, что летная программа по маршруту Пермь — Махачкала будет действовать до конца сентября.

Сейчас из Перми в Дагестан можно улететь только авиакомпанией «Азимут». Субсидированные рейсы в расписании пермского аэропорта стоят до конца марта 2025 года.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: