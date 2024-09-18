Субсидируемые рейсы в Дагестан продлили до 2025 года

Субсидируемые рейсы из Перми в Махачкалу возобновились в расписании пермского аэропорта в сентябре. Авиакомпания «Азимут» будет выполнять их до 29 марта 2025 года.

Как сообщает Business Class с отсылкой на краевое минтранспорта, полеты запланированы дважды в неделю: по средам и субботам. Полетная программа работала в течение года, но из-за высокой загрузки летом рейсы выполняли на коммерческой основе.

Ранее мы рассказывали, что до весны 2025 года в расписании аэропорта останутся прямые перелеты из Перми в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Информационный обзор редакции.