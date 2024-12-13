Сувенирная банкнота, посвященная пермскому периоду, получила гран-при конкурса туристических сувениров

Всего на конкурс подали более 3,3 тыс. заявок из 70 регионов России и Республики Беларусь. В финал вышли 787 проекта от авторов и производителей туристических сувениров.

Банкнота создана в результате сотрудничества Пермской печатной фабрики Гознака и Пермского краеведческого музея. «У региона появился уникальный сувенирный продукт, рассказывающий о важном культурном символе и бренде региона, развивающий туристический потенциал и продвигающий важные объекты туризма, связанные с пермским периодом, среди них — Кунгурская Ледяная пещера, Каменный город, камни-останцы по берегам уральских рек и многие другие», — объяснили в пресс-службе министерства культуры.

На сувенирной банкноте изображены объекты, которые являются частью коллекции Пермского краеведческого музея. Это 10 представителей ископаемых животных и растений, населявших планету в пермском периоде, а также образец соли пермского моря и плита с окаменевшими следами прибоя пермского моря.

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края.