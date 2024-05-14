Появилась банкнота, посвященная Пермскому периоду

Появилась сувенирная банкнота, посвященная Пермскому периоду. Ее создала Пермская печатная фабрика Гознак в свою 60-летнюю годовщину.

В 2024 году печатная фабрика представила серию сувенирных банкнот «Музеи. Память о веках», которые были выпущены в сотрудничестве с известными российскими музеями. Первый выпуск Гознак создал вместе с Пермским краеведческим музеем. Он приурочен 300-летию Перми и известному геологическому периоду.

Пермская банкнота выпущена ограниченным тиражом в 37 тыс. экземпляров. Она поступит в продажу с 16 мая. Отметим, что банкнота сувенирная и не является платежным средством.

Ранее мы писали о том, что в обращении появились памятные монеты с изображением Перми.