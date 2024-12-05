Круизные лайнеры смогут заходить еще в три населенных пункта в Пермском крае

В 2025 году в Соликамске, у музея «Сользавод», установят причал. Он готов на 90%, его созданием занимаются на «Пермской судоверфи». В следующие три года причалы появятся в Добрянке, Осе и Ильинском, чтобы и в них могли заходить круизные лайнеры.

Напомним, осенью этого года в Хохловке установили 48-метровый причал для судов. Он уже прошел первое испытание, и в 2025 году они продолжатся: будут проверять ветровую нагрузка швартования судна. Несмотря на это причал у музея «Хохловка» уже включена в программу круизных маршрутов.