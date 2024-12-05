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Круизные лайнеры смогут заходить еще в три населенных пункта в Пермском крае

Еще в три города в Пермском крае смогут заходить круизные лайнеры. Такие планы наметили в краевом правительстве к 2029 году, сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда Алексея Черникова.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

В 2025 году в Соликамске, у музея «Сользавод», установят причал. Он готов на 90%, его созданием занимаются на «Пермской судоверфи». В следующие три года причалы появятся в Добрянке, Осе и Ильинском, чтобы и в них могли заходить круизные лайнеры.

Напомним, осенью этого года в Хохловке установили 48-метровый причал для судов. Он уже прошел первое испытание, и в 2025 году они продолжатся: будут проверять ветровую нагрузка швартования судна. Несмотря на это причал у музея «Хохловка» уже включена в программу круизных маршрутов.

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