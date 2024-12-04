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За посещение природных парков и камней с туристов планируют собрать более пяти миллионов рублей

Власти Пермского края считают, что ежегодный сбор с туристов за посещение природных парков составит не менее 5,5 млн рублей. Такие цифры есть в планах на 2025-2027 годы.

Пресс-служба министерства туризма Пермского края

Выручка за туристический сбор вырастет благодаря увеличению количества мест с платным посещением, сообщает «Читай Текст». Пока в Пермском крае есть несколько таких территорий: среди них Каменный город, камни Полюд, Колчимский, Ветлан.

Плату в размере 100 рублей за посещение с человека ввели в 2023 году. За год в туристы, посещающие особо охраняемые природные территории, принесли в бюджет Пермского края более 3,2 млн рублей. На собранные деньги намерены тратить на создание и поддержание инфраструктуры в природных парках.

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