За посещение природных парков и камней с туристов планируют собрать более пяти миллионов рублей

Выручка за туристический сбор вырастет благодаря увеличению количества мест с платным посещением, сообщает «Читай Текст». Пока в Пермском крае есть несколько таких территорий: среди них Каменный город, камни Полюд, Колчимский, Ветлан.

Плату в размере 100 рублей за посещение с человека ввели в 2023 году. За год в туристы, посещающие особо охраняемые природные территории, принесли в бюджет Пермского края более 3,2 млн рублей. На собранные деньги намерены тратить на создание и поддержание инфраструктуры в природных парках.