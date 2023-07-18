В Пермском крае начали взимать плату за посещение туристических мест

В Пермском крае с 7 июля начали взимать плату за посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Платными стали природный парк «Пермский» — участки Вишерский, Чусовской и Усвинский, а также охраняемые ландшафты Помяненный камень и Полюд. Об проинформировали в Дирекции ООПТ.

Теперь каждый турист должен иметь при себе соответствующее разрешение. Стоимость составляет 100 рублей с одного человека за три дня.

Жители населенных пунктов, которые входят в границы особо охраняемых территорий, смогут не платить за посещение ООПТ, но все равно должны будут оформить разрешение. Также от платы освобождены пенсионеры, дети дошкольного и школьного возраста до 18 лет, малоимущие и многодетные семьи, участники СВО. Кроме того, бесплатный вход предусмотрен для волонтеров и участников экологических акций.