Прямые рейсы в Казань и Самару продлили

Прямые рейсы из Перми в три российских города продлили. Программа полетов до Казани, Самары и Усинска продолжит действовать до марта 2025 года.
Как рассказали в пресс-службе аэропорта «Большое Савино», за прошлый весенне-летний сезон авиакомпания «ЮВТ АЭРО» перевезла более 16 тыс. пассажиров. Напомним, прямые рейсы из Перми в Казань, Усинск и Самару есть по средам и пятницам. Тип воздушного судна – Bombardier.
Недавно мы рассказывали о самых популярных международных направлениях из Перми.
Информационный обзор редакции.
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