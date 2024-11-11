Прямые рейсы до Владикавказа возобновят в 2025 году

Прямые рейсы из Перми во Владикавказ намерены возобновить в 2025 году. Как сообщает Business Class, сейчас минтранс совместно с авиакомпаниями прорабатывает разные варианты организации маршрута при поддержке со стороны правительства Пермского края.

Рейсы из Перми во Владикавказ вошли в число самых востребованных направлений с большим пассажиропотоком. Борт был загружен не меньше, чем на 75%. Летная программа длилась с мая по сентябрь 2024 года. Но ее завершили из-за «увеличения протяженности воздушной трассы» и техническими ограничениями авиапарка. Перевозкой занималась авиакомпания «Икар» на самолетах Embraer. Время в пути составляло от 3 часов 10 минут.

Ранее мы рассказывали о том, что чартерные рейсы от Перми до египетского курорта оставили до осени 2025 года.

Информационный обзор редакции.