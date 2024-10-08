Известно, когда запустят прямые перелеты из Перми на Гоа

Прямые чартерные перелеты из Перми на Гоа возобновятся в осенне-зимнем сезоне. Летную программу с 5 декабря запустит авиакомпания Azur Air.

Как рассказали в пресс-службе перевозчика, вылеты в индийский штат запланированы также из трех городов — Москвы, Екатеринбурга и Казани. Полеты из Перми на Гоа будут проходить один раз в десять дней. Воздушное судно — Boeing 757.

Напомним, чартерные полеты из Перми на Гоа прекратили из-за пандемии в 2020-м году. Рейсы вернули в ноябре 2022 года, но на зимний период: последний был в феврале 2023-го.

Кстати, прямые перелеты из Перми в турецкую Анталью одна из авиакомпаний продлила до конца декабря 2024 года.

Информационный обзор редакции.