Появится новая автобусная экскурсия с чаепитием и дегустацией в конце

У автобуса №300т появится новая вечерняя экскурсия, посвященная зиме в городе. Она будет начинаться у Перми-1, пройдет по центральным улицам, а завершится еще одной экскурсией с чаепитием и дегустацией.

«Зимний вечер в Перми» (так называется новый маршрут) запустят с 16 ноября. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, гид будет рассказывать истории о знаменитых пермяках, зимнем досуге горожан и гостей города. Во время экскурсии можно будет увидеть старинные особняки и памятники, узнать историю пермских театров, посетить красивые локации и поучаствовать в интерактивной программе.

Финалом станет экскурсия в новом музейно-туристическом центре «Конфектория». Участников угостят сладостями, в том числе грильяжем, сделанным по старинному рецепту Владимира Судоплатова – основателя конфетной фабрики «Кама».

Официальное сообщение пресс-службы администрации Перми. 6+