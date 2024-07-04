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Названа дата открытия музея сладостей на эспланаде

Музейно-туристический центр «Конфектория» начнет работать в тестовом режиме. Он откроется в таком формате с 8 июля.

«Конфектория» будет работать в одном из холмов на эспланаде. Пространство состоит из: музейной экспозиции, которая расскажет об истории кондитерского производства в Пермском крае, площадки для мастер-классов, сувенирного магазина и кофейни. В соцсетях проекта рассказали о некоторых экспонатах. Например, о макете эспланады 70-х годов и большом калейдоскопе.

Кстати! В июле в Перми не только откроется музей сладостей, но и пройдут много интересных событий: например, фестивали. О них мы рассказываем в этой подборке.

Информационный обзор редакции.

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