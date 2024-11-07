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Путешествия

Количество рейсов в Сочи увеличат в новогодние каникулы

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

На новогодние каникулы в Перми увеличится число прямых рейсов в Сочи. Частота полетов вырастет до трех рейсов в неделю.

Как сообщили в пресс-службе министерства транспорта, авиакомпания Nordwind увеличит число рейсов в Сочи с 23 декабря. Они будут выполняться на Boeing-737-900 и Airbus-321, вмещающих от 215 до 220 пассажиров. Отметим, что из Перми в Сочи возят еще  несколько авиакомпаний: «Победа», «Икар», «Аэрофлот». Также в новогодние каникулы продолжит действовать программа полетов в Калининград. Рейсы будут доступны два раза в неделю.

Ранее мы рассказывали, что с 5 декабря начнутся полеты из Перми на Гоа.

Официальное сообщение пресс-службы министерства транспорта Пермского края.

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