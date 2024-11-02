Налог для туристов собираются ввести и в Кунгуре

Вслед за Пермью туристический налог в 2025 году намерены ввести в Кунгурском районе. Депутаты местной думы приняли в первом чтении соответствующий законопроект, сообщает телеграм-канал «На местах».

Рабочая группа, которая придумает механизм введения налога, уже создана. Она же займется определением льготных категорий. Окончательно принять решение о введение туристического налога в Кунгурском районе должны в ноябре.

Напомним, с 1 января в Перми будет действовать сбор для туристов. Он составит 1% или 100 рублей. Оплачивать его будут организации и физические лица, которые предоставляют временное проживание: гостиницы, хостелы.