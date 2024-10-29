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Рейсы из Перми в Самарканд планируют запустить две авиакомпании

Shutterstock

Сразу две авиакомпании — Nordwind Airlines и Red Wings — запросили у Росавиации допуски на полеты из Самарканда в Пермь. Полеты планируют совершать два раза в неделю. Как сообщает Business Class, полетная программа рассчитана до конца летнего сезона 2027 года.

Nordwind Airlines уже получала в 2023 году постоянный допуск на регулярные рейсы из Перми в Самарканд, но так и не воспользовалась им. По данным министерства транспорта, для запуска полетов недостаточного только допуска, после его получения авиаперевозчик просчитывает, будут ли они выгодны ему.

Ранее мы рассказывали о том, что с 5 декабря запустят прямые рейсы из Перми в индийский штат Гоа.

Информационный обзор редакции.

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