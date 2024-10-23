Мишки с набережной попали в рейтинг «маленьких, да удаленьких» скульптур России

Мишки с набережной Камы в Перми попали в список «маленьких, да удаленьких» скульптур России. Его составил сервис для поиска гидов и экскурсий «Трипстер», пояснив, что во всех городах они становятся негласными покровителями достопримечательностей и причиной, по которой туристы бегают по улицам как на квесте.

«Косолапые чтят традиции и обитают в сквере у Речного вокзала. Так, один медведь решает, куда поставить мягкий знак в слове "Пермь", а другой лакомится пирожками посикунчиками, пока остальные не видят», — описали мини-фигурки составители своеобразного рейтинга. Кроме пермских мишек, в него вошли коты из Йошкар-Олы, рязанские грибы с глазами, костромские зайцы, калининградские хомлины и кировские кикиморы.

Миниатюрные фигуры медведей появились на набережной Камы в мае 2024 года. Каждая из скульптур – уникальна, она отражает один из известных достижений и символов региона.

Информационный обзор редакции.