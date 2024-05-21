На набережной появились скульптуры медведей

На набережной Камы в Перми появились скульптуры медведей. Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, косолапые стали подарком для горожан от «Сбера».

Каждая из скульптур – уникальна, она отражает один из известных достижений и символов региона. Мишки посвящены соленым ушам, балету, посикунчикам, авиадвигателестроению, медеплавильному делу и пушечному производству, спорту, изобретателю радио, диджею, Каме-матушке и даже правильному звучанию слова «Пермь».