Теперь официально: с 1 января в Перми будет действовать туристический налог

Теперь официально: с 1 января 2025 года в Перми начнет действовать налог для туристов. Он составит 1% от стоимости услуг, оплачивать его будут владельцы гостиниц и хостелов.

Как рассказали в пресс-службе городской думы, туристический налог должен принести в бюджет региона 53 млн рублей, в 2026 и 2027 — по 70, 6 млн рублей.

Средства планируют тратить на развитие отрасли, например, в Перми это будет туристическая навигация. В городе появятся интерактивные стелы с информацией о знаковых пермских достопримечательностях. С их помощью туристам проще будет ориентироваться и выбирать локации для посещения.