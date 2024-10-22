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Путешествия

Теперь официально: с 1 января в Перми будет действовать туристический налог

Пресс-служба администрации Перми

Теперь официально: с 1 января 2025 года в Перми начнет действовать налог для туристов. Он составит 1% от стоимости услуг, оплачивать его будут владельцы гостиниц и хостелов.

Как рассказали в пресс-службе городской думы, туристический налог должен принести в бюджет региона 53 млн рублей, в 2026 и 2027 — по 70, 6 млн рублей.

Средства планируют тратить на развитие отрасли, например, в Перми это будет туристическая навигация. В городе появятся интерактивные стелы с информацией о знаковых пермских достопримечательностях. С их помощью туристам проще будет ориентироваться и выбирать локации для посещения.

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