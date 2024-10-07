В Чердыни появился туристический информационный центр в виде холма

В Чердыни появился туристический информационный центр (ТИЦ). Он стал первым в муниципалитете и двенадцатым в Пермском крае. Общая стоимость проекта — 8,9 млн рублей.

ТИЦ открылся в историческом центре города, на улице Юргановская. Здание спроектировано в виде холма. И это, как пояснили в местной администрации, отсылка к тому, что город стоит на семи холмах. В новом пространстве будут проходить лекции, мастер-классы и встречи. Есть сувенирная зона с путеводителями, книгами и изделиями чердынских ремесленников.

В центре также можно узнать о достопримечательностях соседних территорий — Соликамска, Ныроба, Красновишерска.

Официальное сообщение пресс-службы губернатора и правительства Пермского края. 6+