Прямые рейсы в Турцию продлили до конца года

Турецкий лоукостер Southwind продлил полеты из Перми в Анталью до конца 2024 года. Ранее их планировали оставить в расписании Большого Савино до ноября.

Полеты будут осуществляться на самолеты Boeing-737 один раз в неделю. Из Перми в турецкую Анталью также летает авиакомпании Azur Air и «Уральские авиалинии». Их рейсы значатся в расписании аэропорта до ноября.

Летную программу из Перми в Баку продлили до весны 2025 года. Также вернутся субсидируемые рейсы в Дагестан.

Информационный обзор редакции.