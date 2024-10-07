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Путешествия

Прямые рейсы в Турцию продлили до конца года

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Турецкий лоукостер Southwind продлил полеты из Перми в Анталью до конца 2024 года. Ранее их планировали оставить в расписании Большого Савино до ноября.

Полеты будут осуществляться на самолеты Boeing-737 один раз в неделю. Из Перми в турецкую Анталью также летает авиакомпании Azur Air и «Уральские авиалинии». Их рейсы значатся в расписании аэропорта до ноября.

Летную программу из Перми в Баку продлили до весны 2025 года. Также вернутся субсидируемые рейсы в Дагестан.

Информационный обзор редакции.

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