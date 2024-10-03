«Губаха» представляет Пермский край на конкурсе лучших горнолыжных курортов

Всесезонный курорт «Губаха» представляет Пермский край в национальной премии «Горы России». Голосование пройдет до 15 октября, а победителей наградят в середине ноября.

Как рассказали в официальном туристическом портале Пермского края, «Губаха» представлена в четырех номинациях. Среди них — лучший горнолыжный курорт, лучший горнолыжный курорт для семейного отдыха, а также лучший отель горнолыжного курорта.

За звание лучшего горнолыжного курорта в России также борются «Архыз», «Шергеш», «Красная Поляна», «Эльбрус». Всего в голосовании представлены более 350 участников со всей страны.

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