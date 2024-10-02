19-летний гонщик Михаил Жужгов завоевал Кубок России по автокроссу

Пермский гонщик Михаил Жужгов завоевал Кубок России по автокроссу. В финале турнира, который проходил в Новокузнецке, соревновались 22 сильнейших пилота со всей страны. Михаил Жужгов стал лучшим в категории Д2Н (легковые автомобили семейства ВАЗ с приводом на переднюю ось и двигателем рабочим объемом до 1600 м3).

Как рассказали в пресс-службе краевого министерства спорта, Российская автомобильная федерация также официально подтвердила статус Михаила Жужгова. В конце августа он досрочно стал трехкратным чемпионом России.

В этом сезоне, в отличие от прошлого, пермский автогонщик выиграл все этапы чемпионата. «С точки зрения погодных условий сложным был первый этап чемпионата в Воронеже: после оттепели трасса вновь замерзла, и машина шла по льду. На последнем этапе в Новокузнецке случился переворот, а вот кубковый заезд в Новокузнецке проходил уже в комфортных условиях», — поделился Михаил Жужгов.

Напомним, Михаилу Жужгову 19 лет. Он выступает на соревнованиях с 2022 года. В это же время он завоевал свой первый титул, став самым молодым чемпионом в автокроссе.

Официальное сообщение пресс-службы министерства спорта Пермского края.