Туристов попросили пока не ездить в Каменный город

Туристов попросили по возможности отложить путешествия в Каменный город. Все потому, что там начались работы по строительству экологической тропы.

Как рассказали в дирекции особо охраняемых природных территорий Пермского края, в Каменном городе должны демонтировать старый аварийный настил и уложить новый, установить лавочки и беседки, разместить навигацию и информационные аншлаги. Ранее мы показывали эскизы будущей экотропы.

В дирекции попросили отложить поездки в Каменный город до окончания строительства. По плану, работы должны завершить в декабре 2024 года.