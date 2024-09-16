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Путешествия

Туристов попросили пока не ездить в Каменный город

Дирекция ООПТ Пермского края/ВКонтакте

Туристов попросили по возможности отложить путешествия в Каменный город. Все потому, что там начались работы по строительству экологической тропы.

Как рассказали в дирекции особо охраняемых природных территорий Пермского края, в Каменном городе должны демонтировать старый аварийный настил и уложить новый, установить лавочки и беседки, разместить навигацию и информационные аншлаги. Ранее мы показывали эскизы будущей экотропы.

В дирекции попросили отложить поездки в Каменный город до окончания строительства. По плану, работы должны завершить в декабре 2024 года.

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