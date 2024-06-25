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Экология

Появились эскизы экотропы, которую сделают в Каменном городе

Госзакупки
Госзакупки

На территории Каменного города построят экологическую тропу. На нее в рамках госпрограммы «Экология» выделят около 23 млн рублей.

В техзадании на сайте госзакупок указано, что протяженность экотропы будет 1,3 км. В самом ее начале сделают парковку для велосипедов. В Каменном городе появятся деревянная входная группа (с торговыми киосками и беседками), деревянный настил, мостовые переходы и лестница, информационные и познавательные стенды.

Госзакупки
Госзакупки

В природном парке оборудуют места отдыха: в частности, площадки перед объектом «Каменный город» (рядом будет информация о фильмах, снятых на этом месте) и на территории скального массива. Также на территории Каменного города создадут фотозону и интерактивные объекты: «соты», породы деревьев, крыломер и ростомер. Работы должны будут закончить к началу декабря 2024 года.

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