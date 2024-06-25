Появились эскизы экотропы, которую сделают в Каменном городе

На территории Каменного города построят экологическую тропу. На нее в рамках госпрограммы «Экология» выделят около 23 млн рублей.

В техзадании на сайте госзакупок указано, что протяженность экотропы будет 1,3 км. В самом ее начале сделают парковку для велосипедов. В Каменном городе появятся деревянная входная группа (с торговыми киосками и беседками), деревянный настил, мостовые переходы и лестница, информационные и познавательные стенды.