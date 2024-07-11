Осенью появится прямой рейс в столицу Сибири

Появились подробности о субсидированном авиарейсе из Перми в Красноярск. Первый полет в столицу Сибири запланирован на 2 ноября 2024 года.

Самолеты из Перми в Красноярск будут отправляться два раза в неделю, рассказали в пресс-службе «Аэрофлота». Перевозчиком выступает авиакомпания «Россия». Летать в Красноярск будут на Airbus A319.

В этом году в расписании пермского аэропорта появились субсидированные полеты в Усинск (республика Коми) и Нарьян-Мар (Ненецкий автономный округ).

С 1 ноября появятся прямые рейсы из Перми на египетский курорт от еще одной авиакомпании.

Информационный обзор редакции.